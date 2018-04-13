Kahramanmaraş'ta Bin 80 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta Bin 80 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kahramanmaraş’ta polis tarafından bir otomobilde yapılan aramada bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Bin 80 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta polis tarafından bir otomobilde yapılan aramada bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş- Gaziantep çevre yolundan il merkezine girmeye çalışan kaçak sigara yüklü otomobile operasyon düzenledi. Durdurulan otomobilde yapılan aramada zulalanmış bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

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