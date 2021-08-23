Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, Onikişubat İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, iddiaya göre başka bir araç tarafından durdurularak tartışmaya başladılar. Bir müddet sonra tartışma kavgaya dönüşürken, durdurulan araçtaki 2 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aileler arasındaki kız kaçırma tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
Aileler arasındaki kız kaçırma tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Hamid Karzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Aleyna Tilki Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Mesut Özil Lionel Messi Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 01:18:32. #1.16#

title