Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyhadil Mahallesi Fetih Bulvarı'nda bir işyerinin önünde duran Eyup S. (23) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman