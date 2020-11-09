Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

09.11.2020 00:25 | Son Güncelleme: 09.11.2020 00:25
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir kişi kavga sırasında bıçakla yaralandı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi kavga sırasında bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde Aykut Ç. (19) ile henüz isimleri öğrenilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, Aykut Ç.'yi bıçaklayarak bölgeden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aykut Ç, sağlık ekiplerinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekipler, kısa sürede olaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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