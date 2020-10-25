Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
25.10.2020 23:53 | Son Güncelleme: 25.10.2020 23:56
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mustafa E. (35) ile A.G. (22) ve M.B. (22) arasında İsmet Paşa Mahallesi Şeyhadil Caddesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet G, Mustafa E'yi bıçakla yaralayarak arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mustafa E. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaçan 2 şüpheli ise kısa süre sonra gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman