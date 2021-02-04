Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

04.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:20
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Emirli Mahallesi Eshab-ı Kehf Külliyesi yakınlarında C.Ö. (25) ile Ö.K. (24) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine aldığı bıçak darbesiyle yaralanan C.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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