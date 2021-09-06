Kahramanmaraş'ta bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde Mehmet P. (23) ile Halil Küpeli (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Küpeli, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Küpeli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet P, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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