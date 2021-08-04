Kahramanmaraş'ta bıçaklanan kişi ağır yaralandı
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Kahramanmaraş'ta bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde M.K. (31) ile arkadaşı E.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, M.K.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. M.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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