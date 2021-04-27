Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu
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Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu

Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta çiftçiler, perşembe günü başlayacak olan tam kapanmadan kendilerini muaf tutacak çiftçi belgesini alabilmek için Ziraat Odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

KAHRAMANMARAŞ'ta çiftçiler, perşembe günü başlayacak olan tam kapanmadan kendilerini muaf tutacak çiftçi belgesini alabilmek için Ziraat Odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanmanın 29 Nisan'da başlayacağını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle çiftçilerin kapanmadan muaf tutulacak kişiler arasında olduğu belirtildi. Bunun üzerine Kahramanmaraş'ta çiftçiler kendilerini tam kapanmadan muaf tutacak çiftçi kayıt belgesini alabilmek için Kahramanmaraş Ziraat Odası'nın yolunu tuttu. Ancak belge almak isteyen çiftçi sayısı fazla olunca oluşan uzun kuyrukta sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, belge almak için bekleyen çiftçileri, koronavirüs tedbirlerine uygun hareket etmeleri için sık sık uyardı.

Çiftçiler, pandemi süresince ilk defa bu kadar uzun sürecek bir kısıtlama uygulanacağını, bu nedenle aşırı yoğunluk oluştuğunu söyledi.Kahramanmaraş Ziraat Odası yöneticilerinden Ejder Aydoğan, oda tarafından verilen belge alan kişilerin kısıtlamadan muaf olarak çiftçilik yapabileceklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu
Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu
Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu
Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu
Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu
Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu
Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu
Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu
Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu
Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu
Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu
Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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