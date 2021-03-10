Kahramanmaraş'ta bekçilerin yakaladığı hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta bekçilerin yakaladığı hırsızlık şüphelisi tutuklandı

10.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:54
Kahramanmaraş'ta bekçilerin yakaladığı hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinden ayakkabı boyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinden ayakkabı boyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 10 gün önce Menderes Mahallesinde bir ayakkabıcıdan piyasa değeri yaklaşık 70 bin liralık ayakkabı boyası çalındı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler şüphelinin S.L. (29) olduğunu tespit etti.

Şüphelinin Pınarbaşı Mahallesinde bir evde olduğu bilgisini alan ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipleri fark ederek kaçan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu bekçiler tarafından Mağaralı Mahallesinde yakalandı.

"Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan aranma kaydı olan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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