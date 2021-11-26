Kahramanmaraş'ta bekçilerin bulduğu yaralı köpek tedavi altına alındı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta bekçilerin bulduğu yaralı köpek tedavi altına alındı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta bekçilerin bulduğu yaralı köpek tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bekçiler tarafından bulunan yaralı köpek, tedavi altına alındı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bekçiler tarafından bulunan yaralı köpek, tedavi altına alındı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, soğuktan bitkin ve yaralı bir köpeği görünce durumu Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yaralı köpek, bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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