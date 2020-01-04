: Kahramanmaraş'ta bekçiler huzurun sağlanmasına yardımcı oluyor

04.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 01:43

Kahramanmaraş'ta yaklaşık bir yıl önce göreve başlayan bekçiler, genel asayiş olaylarında diğer ekiplere katkı sağlarken geceleri ise mahalle huzurunun sağlanmasına katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak 2019 şubat ayında göreve başlayan 183 çarşı ve mahalle bekçisi, gece vakti yaya devriye görevi icra etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Çalıştıkları mahallelerde ilk olarak esnafla ve vatandaşlarla tanışan bekçiler, görev alanlarında mahalle sakinleriyle iletişim kurarak önleyici müdahale konusunda etkin rol alıyor. Genel asayiş olaylarında diğer ekiplere katkı sağlayan bekçiler, geceleri ise mahalle huzurunun sağlanmasına yardımcı oluyor.

Sokağa indikleri günden itibaren 183 bin 477 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yapan bekçiler, cinayetten 1, hırsızlıktan 15, uyuşturucu madde ticaretinden 6, gasptan 3, cinsel tacizden 3, yaralama suçundan 11, dolandırıcılık-sahtecilik suçundan 5 ve diğer suçlardan 313 kişi olmak üzere 355 aranan şahsı yakaladı.

Bekçiler, hırsızlık, kavga, yaralama gibi 51 olaya suçüstü müdahale ederek 101 kişiyi gözaltına aldı.

Kayıp şahısların bulunmasında da yine aktif rol oynayan bekçiler, yaptıkları kimlik kontrolü ve araştırmalar sonucunda 15'i çocuk, 17'si yetişkin olmak üzere 32 kayıp şahsı buldu.

Aynı zamanda sokaklarda dilencilik yapan, sarhoş gezen ve çevreyi rahatsız eden 110 şahsa ise 20 bin 162 lira cezai işlem uyguladı.

Trafikte abartılı egzoz, tehlikeli araç kullanma gibi olumsuzluklara da müdahale eden bekçiler, vatandaşın huzurunun kaçırılmasına müsaade etmedi. Kontrol edilen 36 bin 541 araçtan, 73 araca 79 bin lira ceza yazıldı.

Çarşı ve mahalle huzurunun sağlanması için yoğun gayret gösteren bekçiler, trafik denetimlerinde 20 aracı trafikten men etti ve 5'i çalıntı olan 31 aranan aracı da buldu.

Kaynak: AA

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