Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu; 2 tutuklama

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta bir baz istasyonu ile bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilip yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bir baz istasyonu ile bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilip yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesinde bulunan bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonunda hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Jandarma'nın Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayı gerçekleştiren şahısları tespit etmek inceleme yapan ekipler yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şahısların Şerefoğlu mahallesinde ikamet eten E.K. (29) ve O.K. (22) olduklarını tespit edilerek yakalandı.

Şüpheliler, alınan ifadesinde baz istasyonuna girerek hırsızlık yaptıklarını, ayrıca farklı tarihlerde 4 ayrı bağ, bahçe ve tarladan elektrik kablosu ve dinamo çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Gözaltı işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı