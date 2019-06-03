Kahramanmaraş'ta bayram öncesi şehitlik ziyareti

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edilip dualar okundu.

Şeyhadil Mezarlığındaki Kahramanmaraş Şehitliği'ne gelen şehit yakını ve vatandaşlar, önce mezarların temizliğini yapıp sonra suladı.

Ardından mezarların başına oturan vatandaşlar, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda, şehit olan başpolis memuru özel harekatçı İlhan Güleç'in yakını Mehmet Kartal, bayram öncesi şehitlerinin mezarında temizlik yaptıklarını söyledi.

Fırsat buldukça şehitleri ziyaret etmeye çalıştıklarını dile getiren Kartal, bugün de bayram öncesi şehit Güleç'i ziyaret ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA