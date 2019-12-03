Kahramanmaraş'ta bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kullandığı motosikletin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu sürücü yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kullandığı motosikletin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu sürücü yaşamını yitirdi.
Suriyeli Mulla Elahmet'in kullandığı plakasız motosiklet, Elbistan-Nurhak kara yolu şeker fabrikası mevkisinde bariyerlere çarptı.
İlk müdahalesi polis memurlarınca yapılan Elahmet, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elahmet, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.