Kahramanmaraş'ta balkondan düşen kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde oturduğu evin balkonundan düşen kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde oturduğu evin balkonundan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Egemenlik Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında oturan E.Y. dengesini kaybetmesi sonucu balkondan beton zemine düştü.
Yaralanan E.Y. komşularının haber vermesi üzerinegelen sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversites Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman