Kahramanmaraş'ta bakır kablo çalan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta bakır kablo çalan şüpheli tutuklandı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta bakır kablo çalan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, Edebiyat Yolu'nda bulunan bir noktada bin 200 metre enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından şüpheli Ö.Ş. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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