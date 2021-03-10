Kahramanmaraş'ta bakır atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta bakır atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

10.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:34
Kahramanmaraş'ta bakır atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren bakır atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren bakır atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kurtuluş Mahallesi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan bir bakır işleme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, atölyede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta bakır atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:36:45. #1.16#
title