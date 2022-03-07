Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA, İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

TÜRKOĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Hopurlu Mahallesi'ndeki bir bağ evinden televizyon, kaynak makinesi, alet takım çantası, anahtar takımı, testere makinesi, 25 metre kablo, kahve makinesi, matkap, freze makinesi, elektrikli süpürge, dinamo ve ısıtıcı kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, olayın şüphelisi M.A'yı (31), çaldığı malzemelerle kaçarken yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş, Jandarma, Türkoğlu, Hisarcık, Güncel, Haberler

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