Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık iddiasına 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık iddiasına 4 gözaltı

29.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:32
Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık iddiasına 4 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kılavuzlu Mahallesi'ndeki bağ evlerinden buzdolabı, televizyon, musluk ve sökülmüş demir kapı gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis yaptığı araştırmayla zanlıların M.S, M.B, İ.K. ve M.G. olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kaza Aralık Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık iddiasına 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 18:34:31. #1.16#
title