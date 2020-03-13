Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yapan biri kadın iki şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yapan biri kadın iki şüpheli tutuklandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gedemenli Mahallesi'ndeki bir bağ evinden hırsızlık yapılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yılmaz Y. (35) ve Duygu A'yı (34) yakaladı.

Ele geçirilen çalıntı 2 tüfek, televizyon, bilgisayar monitörü ve matkap seti gibi malzemeler sahibine teslim edildi.

Yılmaz Y'nin "Evi Duygu gösterdi. 'Bir bağ evi var, içinde altın var' dedi. Arabayla gittik. Eve girip altın aradım, bulamayınca eşya çaldım." dediği iddia edildi.

Duygu A. ise olay yerine beraber gittiklerini ancak kendisinin eve girmediğini ve evi göstermediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Yılmaz Y, "Ben yaptığıma pişman oldum, doğruları söyledim." ifadesini kullandı.

Duygu A. da "Kazma bağlarında işlediğim cinayeti çekseydiniz." dedi.

Şüpheliler, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA