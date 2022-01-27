Kahramanmaraş'ta bağ evinde mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
AA, İzzet Mazı - Güncel
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, tavuk yemlemek için gittikleri bağ evinde kar nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, tavuk yemlemek için gittikleri bağ evinde kar nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Dereli Mahallesi'ndeki bağ evinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları bağ evindeki 2 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.
Ekipler, kurtarılan kişileri mahalle merkezindeki araçlarına bıraktı.
AA / İzzet Mazı - Güncel