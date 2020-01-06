Kahramanmaraş'ta bağ evi hırsızları yakalandı
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Kahramanmaraş'ta bağ evi hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bağ evlerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakalandı.

06.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:46
Kahramanmaraş'ta bağ evi hırsızları yakalandı

'ın ilçesinde bağ evlerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Pencerelerin demir korkuluklarını levye ile kırarak evlere girdiği tespit edilen 27 yaşındaki Süleyman A. yakaladı.

Son hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 22 yaşındaki Yunus Emre P. de gözaltına alındı.

Şahısların suçlarını itiraf etmesi üzerine ekipler, çalınan malzemelerin tamamını ele geçirdi.

Süleyman A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Yunus Emre P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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