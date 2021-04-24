KAHRAMANMARAŞ - Babasından çaldığı iddia edilen araçla hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli ve arkadaşları yakalandı
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KAHRAMANMARAŞ - Babasından çaldığı iddia edilen araçla hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli ve arkadaşları yakalandı

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta babasından çaldığı iddia edilen araçla bir depodan hırsızlık girişiminde bulunan zanlı ve beraberindeki 3 arkadaşı suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta babasından çaldığı iddia edilen araçla bir depodan hırsızlık girişiminde bulunan zanlı ve beraberindeki 3 arkadaşı suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde baharat deposuna hırsızlık için girmeye çalışan şüphelileri devriye gezen polis ekipleri fark etti.

Polisi görünce yakalanacağını anlayan şüpheliler, kaçmaya çalışırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan incelemelerde hırsızlık şüphelilerinden V. K'nin (30) babasının aracını çalarak olayda kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili V.K. ile beraberindeki S.K. (28), İ.E. (28) ve H.K. (29) gözaltına alındı.

Polis ekiplerince araçta yapılan aramada ise demir kesme makası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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KAHRAMANMARAŞ - Babasından çaldığı iddia edilen araçla hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli ve arkadaşları yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Babasından çaldığı iddia edilen araçla hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli ve arkadaşları yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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