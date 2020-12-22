Kahramanmaraş'ta baba oğul arazilerini gül bahçesine çevirdi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çiftçi baba oğul, yem bitkisi ektiği arazilerini daha verimli kullanmak ve gelir elde etmek amacıyla gül dikimi yaptı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çiftçi baba oğul, yem bitkisi ektiği arazilerini daha verimli kullanmak ve gelir elde etmek amacıyla gül dikimi yaptı.

İlçeye bağlı Karagöz Mahallesi'nde çiftçilik yapan baba Mehmet ve oğlu Enes Şahin gelir elde edemediği için üretim yapmayı bıraktığı araziyi Isparta'dan temin ettikleri güllerle bahçeye dönüştürmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 20 dönümlük araziye gül fidelerini diken baba ve oğul, ürünlerinin hasadını yapmak için gün sayıyor.

Çiftçi baba ve oğlunu ziyaret eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediye olarak gül ve lavanta yetiştiren çiftçilere destek olacaklarını belirtti.

İlçedeki kıraç toprakların tıbbi ve aromatik bitkilerle hayat bulmasını istediklerini belirten Güven, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki tarım arazilerinde kıraç olduğu ve gerekli verim sağlanamadığı için üretim yapılamıyor. Bizler özellikle bu kıraç topraklara talibiz. Ekilmeyen ve üretim dışı kalan toprakların aromatik bitkilerle hayat bulmasını istiyoruz. Çiftçilerimizin bu verimsiz toprakları ekmeleri ve emeklerinin karşılığını almaları için belediye olarak aromatik bitki üretimi konusunda örnek olmak için çalışmalar yapıyoruz. Alternatif ürünlerle yerel ekonominin canlanmasını istiyoruz. Gül de kozmetik ve ilaç sanayide çok önemli bir bitki."

Baba Şahin de diktikleri güllerin hasadını yapmak için sabırsızlandıklarını ifade ederek, "İlçemizde böyle bir çalışma yapacağımızı başkanımıza ilettik ve kendisi bizlere destek olacağını belirtti. Güzel bir işe başladık. İnşallah ilkbaharla birlikte 20 dönümlük alana ektiğimiz gül fideleri yeşerecek ve gül vermeye başlayacak." ifadesini kullandı.

Oğul Şahin ise boş kalan arazilerini gül bahçesine dönüştürerek değerlendirmek istediklerini belirterek, bu kapsamda gül diktiklerini anlattı.

Daha önce ektikleri yem bitkisinden gelir elde edemediklerini ifade eden Şahin, oluşturdukları gül bahçesinden hatrı sayılır bir gelir elde etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk