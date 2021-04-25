Kahramanmaraş'ta aynı inşattan üç kez hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta aynı inşattan üç defa elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.