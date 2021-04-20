KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ali C. idaresindeki 46 DC 582 plakalı otomobil, Adana yolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Kazada devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi Ayşe C. araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yaralıları araçtan çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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