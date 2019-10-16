Kahramanmaraş'ta Avustralya Büyükelçiliği desteğiyle kodlama atölyesi açıldı

16.10.2019 19:00

AVUSTRALYA Büyükelçiliği'nin desteğiyle Kahramanmaraş'ta ortaokul öğrencilerine yönelik Robotik ve Kodlama Atölyesi açıldı. Açılışa, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown da katıldı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dezavantajlı bölgelerdeki ortaokul öğrencilerine yönelik Robotik ve Kodlama Atölyesi kurulması ve eğitim verilmesi amacıyla 'Kızlar Geleceğini Kodluyor' projesi hazırlayarak Avustralya Büyükelçiliği'ne başvurdu. Büyükelçilik, projeye 12 bin Avustralya doları destekte bulundu.

Kaynak: DHA