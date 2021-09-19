Kahramanmaraş'ta 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği kapsamında pedal çevrildi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği kapsamında pedal çevrildi

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Alpaslan Türkeş Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde başlayan etkinlikte katılımcılar, güvenlik önlemleri eşliğinde belirlenen güzergahta bisiklet sürdü.

Program öncesinde konuşan Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, sporun sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir şey olduğunu söyledi.

Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Vacek, "Bisiklet kullanımı aslında ulaşımı da rahatlatıyor ve mesafeleri de zaman olarak kısaltıyor. Elektrikli bisiklet kullanımı da bir noktada risk oluşturabiliyor. Zaman zaman bisikletlilerin yayalara karşı dikkatli olması gerekiyor. Türkiye gerçekten büyük bir ülke, her şehrinde Kahramanmaraş gibi kendi çözümlerini kendi üretmesi gerekiyor. Ben de kişisel olarak hem ulaşım aracı hem de eğlence amaçlı bisiklet sürüyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin dünyada giderek artan katılımlarla kutlandığını belirtti.

Güngör, etkinliklerin bu yılki temasının "Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenli Hareketlik" olduğunu dile getirdi.

Programda ayrıca, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi çocuklarına protokol üyeleri tarafından bisiklet hediye edildi.

Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği kapsamında pedal çevrildi

Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği kapsamında pedal çevrildi

Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği kapsamında pedal çevrildi

Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği kapsamında pedal çevrildi

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kahramanmaraş'ta 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği kapsamında pedal çevrildi - Haberler
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