Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği
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Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Türkiye'nin Yeşil Masalları İnisiyatifi" konulu program düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği
20.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:30

Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Türkiye'nin Yeşil Masalları İnisiyatifi" konulu program düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte, "Sürdürülebilir ve Akıllı Şehirler ve Kahramanmaraş'ın Yeşil Masalları" sunumları yapıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, programda yaptığı konuşmada, Avrupa Hareketlilik Haftasını Kahramanmaraş'ta başlattıklarını belirtti.

Kwaasteniet, bu yılki temalarının yüzde sıfır karbonmonoksit atılımı olduğunu, bu oranın ise Hollanda da bisiklet sürme anlamına geldiğini söyledi.

Türk ve Hollandalı uzmanların "Bu şehirde nasıl bisiklet yolları yapılır" isimli bir rehber hazırladığını aktaran Kwaasteniet, "Bu kitap çıktıktan sonra ilk arayanlardan birisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi oldu. Bu sabah sadece Avrupa Hareketlilik Haftası'nı açmak için değil aynı zamanda 'Yeşil Masallar' adlı projenin açılımı için de buradayım. Bu daha çok insanların nasıl inisiyatif alacağıyla ilgilidir. Çevre kirliliğine karşı gelen bu insanların nasıl inisiyatif almaları ve şehri yaşanabilir hale getirmesiyle ilgilidir. Bunun için birçok yaratıcı fikirler gelebilir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Türkiye'de sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratılmasını amaçlayan çeşitli projeler yürütüldüğünü hatırlattı.

Bu konuda dünyada öncü konumda olan Hollanda tarafından başlatılan "Yeşil Masalları İnisiyatifi"ne ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Güngör, "Günümüzde, gittikçe artan dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun kent merkezlerinde yaşıyor olması gerçeği, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunlarını çözme gerekliliği, kentsel alanlara yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım benimsememizi zorunlu kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan etkinlik, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Kaynak: AA

AA Editörü - İzzet Mazı
İzzet Mazı
AA Editörü
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