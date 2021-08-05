Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
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Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kayınpederinin evinin bahçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kayınpederinin evinin bahçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mustafa Kepek (30), av tüfeğini alarak Necip Fazıl Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine gitti. Kepek, burada henüz bilinmeyen bir nedenle tüfeğin ateş alması sonrası ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kepek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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