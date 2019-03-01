Kahramanmaraş'ta Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Öldü
Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle vurulan kişi kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.
Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle vurulan kişi kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Gedemenli İşhanı önünde Ali Rıza Karataş (28), arkadaşlarıyla aracına binerken aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ekrem Ö. (22) ile karşılaştı.
Husumetliler arasında çıkan tartışmada Ekrem Ö, av tüfeğiyle Karataş'a ateş etti. Yaralanan Karataş, arkadaşları tarafından götürüldüğü özel hastanede kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan zanlı Ekrem Ö'yü Kanlıdere Caddesi'nde yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA