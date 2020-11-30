Kahramanmaraş'ta ATM'yi kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Kahramanmaraş'ta ATM'yi kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

30.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:58
Kahramanmaraş'ta ATM'yi kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir banka ATM'sini kundakladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir banka ATM'sini kundakladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Yeşilyurt Mahallesi Müftü Salim Caddesi'nde bulunan ATM, benzin dökülerek kundaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

ATM'nın dış cephesi ve elektronik aksamında hasar oluşurken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, ATM'yi M.Ç'nin (28) kundakladığını tespit etti.

Gözaltına alınan M.Ç'nin ilk ifadesinde, babasının borçları dolayısıyla bankaya kızdığını ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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