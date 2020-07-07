Kahramanmaraş'ta atlı zabıtalar görevde - Kahramanmaraş'ta atlı zabıtalar görevde Elbistan ilçesinde zabıtalar atlı devriyelere başladı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde zabıtalar atlı devriyelerle denetimlere başladı.

- Kahramanmaraş'ta atlı zabıtalar görevde

Elbistan ilçesinde zabıtalar atlı devriyelere başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde zabıtalar atlı devriyelerle denetimlere başladı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün talimatıyla göreve başlayan atlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde yer alan park, bahçe ve mesire alanlarında sosyal mesafe ve maske kuralları kapsamında denetimlerde bulunuyor.

Yeni uygulama hakkında açıklama yapan Elbistan Zabıta Müdürü Adnan Doğan, "Atlı zabıta ekiplerimiz göreve başladılar. Bu çalışma ile motorize ekiplerimiz zorlandığı alanlara daha hızlı müdahale etmek için böyle bir düşünce gelişti. Genel anlamda mesire alanlarında atlı zabıta ekiplerimiz görev yapmakta. Vatandaşlarımızdan da olumlu tepkiler aldık" dedi.

Kaynak: İHA