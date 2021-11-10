Kahramanmaraş'ta Atatürk'ü anma etkinlikleri

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

İlk tören Atatürk Meydanı'nda düzenlendi. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün Atatürk Anıtına çelenk sunumu ve saygı duruşu ile başlayan tören, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde devam etti.

Anma programında Vali Coşkun program öncesinde protokol üyeleri ile birlikte, Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan resim sergisini gezerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Programda daha sonra ise "Atatürk'ün Askeri Kişiliği" ile "Atatürk ve Devlet Adamlığı" konulu konuşmalar yapıldı.

Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Türk Gençliğinin Atatürk'e Cevabı Oratoryosu ile devam eden program, şiir dinletisi, zeybek oyunu ve Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ile sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ