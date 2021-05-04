Kahramanmaraş'ta asırlardır devam eden mukabele geleneği

Kahramanmaraş'ta Ramazan ayı nedeniyle asırlardır devam eden 'mukabele' geleneği tarihi Ulu Cami'de sürdürülüyor.

Kahramanmaraş'ta Ramazan ayı nedeniyle asırlardır devam eden 'mukabele' geleneği tarihi Ulu Cami'de sürdürülüyor.

Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Süleyman Bey tarafından 1454 yılında yaptırılan tarihi Ulu Cami'de Ramazan coşkusu yaşanıyor. Camide hafızlar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, cami cemaati tarafından takip ediliyor. Öğle ve ikindi namazlarının ardından okunmaya başlanan Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesine kadar 1001 hatim olarak tamamlanıyor. Caminin yapılışından günümüze kadar devam eden mukabele geleneğine ise pandemi nedeniyle ilgi geçen yıllara oranla daha az.

Ulu Cami Müezzin Kayyımı Yahya Şahne, camide asırlardır mukabele geleneğinin devam ettiğini belirterek, "Ulu Camimiz 1440 ve 50'li yıllarda Süleyman Bey tarafından yaptırılmış ve Dulkadiroğlu Beyliği Alaüddevle tarafından yeniden camimiz yenilenmiş. O gündür bu gündür elhamdülillah camimizde ibadet yapılmaktadır. Ramazan ayı nedeniyle camimizde en büyük ibadetlerden biri itikafımız oluyordu ama bu malum pandemiden dolayı olmayacak. Sabah, öğle ve ikindi namazlarında mukabele okutuyorduk ancak yine pandemi nedeniyle şu anda camimiz yapıldığından bu güne kadar mukabele okunmuştur. Pandemi olmasına rağmen bu geleneği sürdürüyoruz ve öğle ve ikindi namazlarında mukabelemiz okunuyor" diye konuştu.

Camide mukabele okuyan Hafız Ubeydullah Kırlar ise, "Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da başta Ulu Camimizde olduğu gibi diğer camilerimizde de mukabelelerimizi okuyoruz. Hem kendi hafızlığımızı pekiştirmek, hem de okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i takip eden cami cemaatimiz kendilerini pekiştirmiş oluyorlar" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı