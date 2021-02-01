Kahramanmaraş'ta aşırı yağışlar sulama kanalının taşmasına neden oldu
01.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:12
Kahramanmaraş'ta aşırı yağmurlarda sulama kanalının taşması sonucu 2 ev ile 3 ahırı su bastı.
Kahramanmaraş'ta aşırı yağmurlarda sulama kanalının taşması sonucu 2 ev ile 3 ahırı su bastı.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'nden geçen sulama kanalı taştı.
Taşkın sonucu çevredeki 2 ev ile 3 ahırı su bastı. Mahsur kalan 4 vatandaş ile küçükbaş hayvanlar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ekipler daha sonra evlerdeki suyu tahliye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı