Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
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Kahramanmaraş, Güncel

Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

17.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:02
Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Z.A'nın sosyal medya hesabından, "Kahramanmaraş'ta koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınan iki kişinin test sonucu pozitif çıktı. Yetkililer yarın açıklayacak." şeklinde asılsız paylaşım yapması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, "Halk arasında korku ve panik yaratmak" suçlamasıyla Z.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirilen zanlı, kendisine görüntüleyen gazetecilere, "İki tane virüs var dedik suç mu?" dedi.

Adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Bu arada, sosyal medya hesabından asılsız paylaşım yaptığı iddiasıyla K.A. adlı bir kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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