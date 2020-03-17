Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı (2)
SERBEST KALDIKahramanmaraş'ta, asılsız koronavirüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Zekeriya Atak, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
17.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:11
SERBEST KALDI
Kahramanmaraş'ta, asılsız koronavirüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Zekeriya Atak, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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Kaynak: DHA