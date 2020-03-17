Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
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Kahramanmaraş, Güncel

Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

Kahramanmaraş'ta, sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

17.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:17
Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

Kahramanmaraş'ta, sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Z.A'nın sosyal medya hesabından, "Kahramanmaraş'ta koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınan iki kişinin test sonucu pozitif çıktı. Yetkililer yarın açıklayacak." şeklinde asılsız paylaşım yapması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, "Halk arasında korku ve panik yaratmak" suçlamasıyla Z.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisine görüntüleyen gazetecilere, "İki tane virüs var dedik suç mu?" dedi.

Bu arada, sosyal medya hesabından asılsız paylaşım yaptığı iddiasıyla K.A. adlı bir kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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