Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyadaki asılsız koronavirüs paylaşımlarını takibe alan Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk arasında korku ve panik yaratmak amaçlı paylaşım yaptığı iddiasıyla K.Y'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlardan provokasyon amaçlı, asılsız, infial ve paniğe yol açabilecek paylaşımlara karşı duyarlı olmaları istendi.
Asılsız paylaşım yapan kişilerin "siber devriyeler" tarafından tespit edilerek adli ve idari sürecin başlatılacağı kaydedilen açıklamada, uygulamanın kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA