Kahramanmaraş'ta asfaltlanan Ilıca yoluna açılış
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Kahramanmaraş'ta asfaltlanan Ilıca yoluna açılış

Kahramanmaraş'ta asfaltlanan Ilıca yoluna açılış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta genişletme ve asfalt çalışmalarının tamamlandığı Ilıca yolunun açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta genişletme ve asfalt çalışmalarının tamamlandığı Ilıca yolunun açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Ilıca yolumuzun sorumluluk alanımızdaki 5 kilometrelik kısmını yeniledik. Mahallemizde bulunan hamamı yeniliyoruz. Yine Ilıcamızda bulunan 20 dönümlük arazimize de otel inşa ediyoruz" dedi.

Verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Güngör, "Yeni yolumuz Ilıca beldemize yakışır şekilde oldu. 3,5 milyonluk yatırımla yenilediğimiz Ilıca yolu, bölgedeki hemşehrilerimize hayırlı olsun.Geçtiğimiz iki yılda şehir genelinde 300 Milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. 2021 yılında ise 620 milyonluk yatırımı hayata geçiriyoruz. Yatırımlarımızı iki kat artırdık. İnşallah, yatırımlarımız her yıl artarak devam edecek. Şehrimizin önemli turizm noktalarından olan Ilıcamıza yeni müjdelerimiz var. Bölgedeki hamamı yeniliyoruz. Sezon hareketliliğinin düşmesinin ardından çalışmalara başlayacağız. Yine Ilıcamıza 5 yıldızlı bir otel kazandıracağız. Bu projemizi de bölgede bulunan 20 dönümlük alanda inşa edeceğiz. Yine belediyemizin hizmet birimlerinin yer alacağı bir Büyükşehir Ofisi'ni de bölgeye kazandıracağız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta asfaltlanan Ilıca yoluna açılış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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