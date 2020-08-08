Kahramanmaraş'ta asayiş operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta asayiş operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta son 2 haftada, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde silah kullandıkları gerekçesiyle 24 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta asayiş operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı
08.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:27

Kahramanmaraş'ta son 2 haftada, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde silah kullandıkları gerekçesiyle 24 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilde suç ve suçluyla mücadele kapsamındaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden ekipler, kent genelinde uygulamaları artırdı.

Son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 10'u havaya ateş ederken suçüstü, 7'si üzerinde ve aracında silah bulunduran, 4'ü huzursuzluk çıkaran, 3'ü ise olaydan kaçarken olmak üzere 24 kişi yakalandı.

Bu kişilerin üzerlerinde ve araçlarında 6'sı ruhsatsız 8 tabanca, 9 ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Söz konusu 24 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla havaya ateş eden kişilerle etkin mücadeleye devam edileceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Politika
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü 3. Sayfa
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı Yaşam
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Çete üyeleri, 'Maske takın' diye uyarıda bulunan dükkan sahibini beyzbol sopasıyla dövdüler
Çete üyeleri, "Maske takın" diye uyarıda bulunan dükkan sahibini beyzbol sopasıyla dövdüler
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
'Sende şeref olsa istifa ederdin' sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber
"Sende şeref olsa istifa ederdin" sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak
Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Salih Zeki Çolak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Orhan Gencebay Ufuk Bayraktar
Spor Ali Koç Erol Bulut Arda Turan Mehmet Topal Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Düğün Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta asayiş operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 18:30:33. #1.14#
title