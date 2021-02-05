Kahramanmaraş'ta arkadaşının telefonunu zorla alan 2 sanığa hapis cezası
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Kahramanmaraş'ta arkadaşının telefonunu zorla alan 2 sanığa hapis cezası

05.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:24
Kahramanmaraş'ta arkadaşının telefonunu zorla alan 2 sanığa hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde aracı ile gezdikleri arkadaşılarının telefonunu zorla aldığı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 4'er yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde aracı ile gezdikleri arkadaşılarının telefonunu zorla aldığı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 4'er yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklardan F.A. ile avukatı katıldı, diğer sanık S.A. ise gelmedi.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen F.A olayın arkadaşlar arasında gerçekleşen tartışmadan ibaret olduğunu savunarak, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, "yağma" suçundan suçlu bulduğu S.A. ve F.A'ya 4'er yıl 7'şer ay hapis cezası verdi.

Göksun ilçe merkezinde 14 Ocak 2020'de S.A ve F.A. ile aracıyla gezdikleri Alper T. arasında tartışma çıkmış, tartışma sonrası Alper T'nin telefonunun zorla alındığı şeklindeki şikayeti üzerine iki kişi hakkında yağma suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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