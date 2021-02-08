Kahramanmaraş'ta arıların verimliliği şeffaf kovanlarla izlenecek
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Kahramanmaraş'ta arıların verimliliği şeffaf kovanlarla izlenecek

08.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:10
Kahramanmaraş'ta arıların verimliliği şeffaf kovanlarla izlenecek

Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek "Afşin arı evleri" projesinin protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek "Afşin arı evleri" projesinin protokolü imzalandı.

Proje kapsamında lavanta bahçelerine yerleştirilecek olan bir kısmı cam kovanlardaki arıların verimliliği, görevli personeller tarafından izlenecek.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine, Hacettepe Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında yürütülecek projeyle ilçe genelinde yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerle arıları buluşturarak ilçeyi 'lavanta ve arı kenti' yapmak istediklerini söyledi.

Başkan Güven, ilçede tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi noktasında önemli yol aldıklarını belirterek, "Projelendirme çalışmaları tamamlandı ve ihale aşamasına geldik. İnşallah arı evini Afşin'de kurarak tıbbı ve aromatik bitkileri arılar ile buluşturacağız. Bunun gururunu yaşarken diğer taraftan da arıların ve arı üretiminin bilimsel ortamda gözlenmesini sağlayacak arı evi projesini hemşerilerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım da kurulacak arı evlerinin her aşamasının kendileri tarafından takip edileceğini belirtti.

Kurulacak arı evlerinin içine konulacak arı kolonilerinin sağlık kontrollerine, hijyenik ortamda arı ürünlerinin üretilmesine ve üretilen arı ürünlerinin analizine kadar her safhada yer alacaklarını anlatan Özkırım, "Afşin'de hayata geçireceğimiz bu projenin diğer il ve ilçelere de örnek olmasını hedefliyoruz. Çünkü apiturizm turizm dediğimiz, arı ürünlerinin hangi koşullarda üretildiği, arıların nasıl bir ortamda çalıştığı, doğada arı ile çiçeğin buluştuğunu topluma göstermek aslında arı ürünlerinin kullanımında toplum bilincinin oluşturulmasında en önemli safhayı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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