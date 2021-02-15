Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 8 yaralı
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Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 8 yaralı

15.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:17
Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 8 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kazmabağları mevkiinde meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada Cevdet Ö. (51), Ramazan Ö. (32), Ömer Faruk Ö. (33), Abdullah Ö. (57), Murat K. (20), Ali K. (36), Mehmet K. (44) ve Kürşat K. (22) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sırtından bıçakla yaralanan Ramazan Ö.'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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