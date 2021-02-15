Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 yaralı
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Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 yaralı

15.02.2021 01:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 01:58
Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada biri ağır, 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada biri ağır, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kazma Bağları mevkisinde Özdemir ve Kutaş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki aileden C.Ö. (51), R.Ö. (32), Ö.Ö. (33), A.Ö. (57) ile M.K. (44) M.K. (20), A.K. (36) ve K.K. (22) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sırtından bıçakla yaralanan R.Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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