Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Beşen Mahallesi'nde karşılaşan ve daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Cuma T. (59) ile Adil A. (63) tartıştı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Cuma T. yanındaki tabancayla Adil A'yı vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adil A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma yapan ekipler şüpheli Cuma T'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

12 yaşındaki kayıp kız ailesine teslim edildi! Bulunduğu yerle ilgili dikkat çeken bilgi
12 yaşındaki kayıp kız ailesine teslim edildi! Bulunduğu yerle ilgili dikkat çeken bilgi
FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI
FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Deniz Akkaya Aleyna Tilki Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Marcao Burak Elmas Abdullah Avcı Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 19:58:34. #1.16#

title