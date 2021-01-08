Kahramanmaraş'ta aranan şüpheliler kısıtlamayı ihlal edince yakalandı
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Kahramanmaraş'ta aranan şüpheliler kısıtlamayı ihlal edince yakalandı

08.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:43
Kahramanmaraş'ta aranan şüpheliler kısıtlamayı ihlal edince yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 aranan şüpheli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 aranan şüpheli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince yakalandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya devriye yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Kayabaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiden kimlik istedi.

Şüphelinin kaçmaya başlaması üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı.

M.D. (31) isimli şüphelinin bir otomobilden hırsızlık olayının şüphelisi olarak arandığı tespit edildi.

Mehmet Akif ve Menderes mahallelerinde ise hırsızlık suçlarından aranması olan Y.T. (22) ve H.Y. (36) gece saatlerinde sokaklarda dolaşırken denetimlere takıldı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince, "Uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan aranan C.A. (21) da Kurtuluş Mahallesi'nde polisin denetimlerinde yakalandı.

Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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