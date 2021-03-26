Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı
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Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli hırsızlık suçlarından 15 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan İ.K'nin (29) yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, firari hükümlünün merkez Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, İ.K'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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